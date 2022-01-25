Большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Большинство граждан России негативно относятся к единому государственному экзамену (ЕГЭ). К такому выводу пришли специалисты исследования банка "Открытие", пишет РИА Новости.

По результатам опроса 60% россиян выступили за отмену ЕГЭ.

"Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания", – утверждают аналитики.

Чаще всего свое негативное отношение к экзамену высказывали на Северном Кавказе (75%). При этом меньше всего противников ЕГЭ проживают в Москве и области – 55%.

В материале отмечается, что нормально к ЕГЭ относится каждый четвертый житель страны. При этом 7% опрошенных сообщили о своем безразличии по данному вопросу.

Исследование проводилось с 13 по 19 января. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. Специалисты отметили, что это может привести к понижению качества образования в стране.

Кроме того, по их мнению, единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.

