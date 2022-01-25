В Минкультуры РФ не принимали решений о расформировании Литинститута имени Горького

16:40
Фото: vk.com/lit_inst
Минкультуры РФ не принимало решений по расформированию Литературного института имени Максима Горького, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
"Вуз продолжает работу в прежнем формате, образовательный процесс реализуется в соответствии с ранее принятыми планами. Появившаяся в телеграм-каналах информация о реорганизации вуза не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в декабре 2021 года с ректором вуза Алексеем Варламовым, студентами и замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой состоялась встреча, на которой обсуждались планы реставрации учебных корпусов, содержание образовательных программ и внеучебные мероприятия.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и других учебных заведений. Речь идет о выпускниках, которые получили образование на бюджетной основе.
Он также призвал учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора профессии.
Депутат считает, что такая практика помогла бы молодежи еще до начала обучения определиться с дальнейшим трудовым выбором, получить базовые навыки в намеченной профессии и гарантированное рабочее место при выпуске.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: