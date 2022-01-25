В Минкультуры РФ не принимали решений о расформировании Литинститута имени Горького

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Минкультуры РФ не принимало решений по расформированию Литературного института имени Максима Горького, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Вуз продолжает работу в прежнем формате, образовательный процесс реализуется в соответствии с ранее принятыми планами. Появившаяся в телеграм-каналах информация о реорганизации вуза не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в декабре 2021 года с ректором вуза Алексеем Варламовым, студентами и замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой состоялась встреча, на которой обсуждались планы реставрации учебных корпусов, содержание образовательных программ и внеучебные мероприятия.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и других учебных заведений. Речь идет о выпускниках, которые получили образование на бюджетной основе.

Он также призвал учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора профессии.

Депутат считает, что такая практика помогла бы молодежи еще до начала обучения определиться с дальнейшим трудовым выбором, получить базовые навыки в намеченной профессии и гарантированное рабочее место при выпуске.

