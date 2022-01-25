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Общество

09:50

В Госдуме предложили возродить систему профраспределения выпускников в РФ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и других учебных заведений, сообщает RT.

Речь идет о выпускниках, которые получили образование на бюджетной основе. Как отметил парламентарий, с момента прекращения существования СССР в стране свернули эффективную программу профраспределения выпускников.

"Сегодня выпускник фактически оставлен один на один с важнейшей задачей профессионального трудоустройства", – заявил Милонов в обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Он также призвал учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора профессии.

Депутат считает, что такая практика помогла бы молодежи еще до начала обучения точнее определиться с дальнейшим трудовым выбором, получить базовые навыки о намеченной профессии и гарантированное рабочее место при выпуске.

Ранее стало известно, что столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.

Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения. Карьерный специалист назначит встречу для обсуждения подобранных вакансий и дальнейшего взаимодействия.

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