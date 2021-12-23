Как в России отреагировали на пост Артемия Лебедева о святых мощах и Ленине

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в Сети пост о мощах святых и мавзолеях. После этого блогера вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений. В РПЦ высказывания Лебедева назвали преступными, а "Коммунисты России" усмотрели в них оскорбление десятков миллионов россиян. Рассказываем, что грозит дизайнеру за пост в интернете.



Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

СК просит объясниться

Дизайнера Артемия Лебедева вызвали в Пресненский межрайонный следственный отдел Москвы СУ по ЦАО столичного главка СКР. Повестку к следователю блогер 23 декабря выложил у себя в Telegram. Поводом для вызова послужил пост Лебедева в Сети от 17 декабря, в котором он усомнился в разумности традиции поклоняться мощам святых.

В своем телеграм-канале Лебедев рассказал, что не понимает, почему в мавзолеях лежат тела "напоказ". Он также удивился количеству людей, которые хотят посетить подобные места и приложиться к мощам.





повестка Артемию Лебедеву к следователю На странице пользователя в интернет-мессенджере Telegram с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах.

Пост с опубликованной повесткой к следователю Артемий Лебедев в свойственной ему манере повторно сопроводил ироничными комментариями о мощах святых, а также нецензурно отозвался о сотрудниках Следственного комитета.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго рассказал, что за пост о мощах святых Лебедеву может грозить и административная, и уголовная ответственность.





Евгений Корчаго вице-президент Гильдии российских адвокатов Если говорить о нарушении законодательства о свободе совести, оскорблении чувств верующих, то статья 5.26 КоАП влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Уголовная ответственность может грозить Лебедеву по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, сказал юрист. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до одного года.

Между тем за публикацию, в которой дизайнер матом оскорбил следователей, Лебедев, вероятнее всего, избежит ответственности, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Корчаго. Юрист пояснил, что уголовная ответственность может последовать только в том случае, если оскорбление направлено в адрес конкретного сотрудника, а не ведомства в целом.



В СК начали проверку после поста Артемия Лебедева

Праведный гнев

Публикация о святых мощах Артемия Лебедева вызвала острую реакцию со стороны представителей Русской православной церкви (РПЦ).

Преступными и нравственно неприемлемыми назвал высказывания дизайнера зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.



Вахтанг Кипшидзе зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Артемий Лебедев, как мне представляется, возомнил, что он существует вне правового поля России, в своей собственной реальности, где можно издеваться над историей нашей страны, высмеивать ее культуру, историю, плевать на могилы великих людей России.

В свою очередь, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев заявил, что Лебедев имеет право на свое мнение и не стоит реагировать на его публикации, пишет News.ru. Кураев также призвал выписать блогеру премию за то, что он привлек внимание к важной для Церкви теме.

Не остались в стороне от медийного скандала и коммунисты. Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин усмотрел в посте Лебедева о святых мощах и Ленине в мавзолее оскорбление десятков миллионов россиян, сообщает "Газета.ру". Сурайкин отметил, что юридическая служба готовит обращение в Следственный комитет на тему разжигания социальной розни и оскорбления чувств россиян.

Ранее вокруг студии Артемия Лебедева разгорелся еще один скандал. Дизайнеры выложили в Instagram серию открыток к Хеллоуину, на одной из них был изображен кинотеатр в огне. Многие пользователи соцсетей связали изображение с трагедией в Кемерове 2018 года – пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". Пост заметил и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он потребовал извиниться перед жителями Кузбасса.

В ответ Лебедев заявил, что эта картинка была нарисована еще в 2017 году – до трагедии в "Зимней вишне". Открытка была ироничным ответом на негативную реакцию на фильм "Матильда".

