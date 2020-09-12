ФСБ начала проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева

Фото: youtube.com/Артемий Лебедев

ФСБ начала доследственную проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщил ТАСС Владимир Слащев, адвокат председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрия Агирбова.

По словам Слащева, претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года.

В первом видео Лебедев прокомментировал снос в Сочи памятника "Подвиг русских солдат", воевавшим в Кавказской войне, по требованию черкесов, а также в жесткой форме высказался о самих черкесах.

В другом он, как считает заявитель, негативно высказался о памятнике "Родина-мать зовет" в Волгограде – в частности, дизайнер назвал его "уродским" и "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства".

"Это стало предметом психолого-лингвистического исследования, которое мы сделали по просьбе доверителя Агирбова", – сказал юрист.

Он добавил, что эксперты со стажем более 40 лет усматрелив словах лебедева "признаки экстремизма" и "унижения по национальному признаку", а также "публичное оскорбление символов воинской славы России".

Слащев резюмировал, что "заявление о преступлении" отправили по почте. 5 сентября оно поступило в ФСБ по Москве и области, которо начало проверку. Она продлится до 30 дней.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Лебедева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.