ФСБ начала проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева

Фото: youtube.com/Артемий Лебедев
ФСБ начала доследственную проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщил ТАСС Владимир Слащев, адвокат председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрия Агирбова.
По словам Слащева, претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года.
В первом видео Лебедев прокомментировал снос в Сочи памятника "Подвиг русских солдат", воевавшим в Кавказской войне, по требованию черкесов, а также в жесткой форме высказался о самих черкесах.
В другом он, как считает заявитель, негативно высказался о памятнике "Родина-мать зовет" в Волгограде – в частности, дизайнер назвал его "уродским" и "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства".
"Это стало предметом психолого-лингвистического исследования, которое мы сделали по просьбе доверителя Агирбова", – сказал юрист.
Он добавил, что эксперты со стажем более 40 лет усматрелив словах лебедева "признаки экстремизма" и "унижения по национальному признаку", а также "публичное оскорбление символов воинской славы России".
Слащев резюмировал, что "заявление о преступлении" отправили по почте. 5 сентября оно поступило в ФСБ по Москве и области, которо начало проверку. Она продлится до 30 дней.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Лебедева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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