Путин подписал указ о вручении госнаград Артемию Лебедеву и Наталье Касперской

Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, дизайнер Артемий Лебедев был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Такую же награду получила гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская.

Орденом Александра Невского награжден солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, орден Почета получила первый заместитель генерального директора "Россия сегодня" Галина Кожина.

Всего в списке несколько десятков человек из бизнеса, политики, сферы образования и культуры.

Ранее президент вручил государственные премии за выдающиеся достижения в нескольких областях – науки и технологиях, литературе и искусстве, а также других. Среди тех, кто удостоился премии, – композитор Давид Тухманов, народный артист РФ, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, главврач Городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.