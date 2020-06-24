Путин вручил госнаграды за достижения в сфере культуры, науки и благотворительности

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин приступил к церемонии вручения государственных премий РФ за выдающиеся достижения в нескольких областях – науки и технологиях, литературе и искусстве, и других. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства выдает награды за 2019 год. Среди тех, кто удостоился премии – композитор Давид Тухманов, народный артист РФ, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, главврач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.
Кроме того, награды получили гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головне и другие выдающиеся деятели общественной жизни страны.
На награждении президент России поблагодарил лауреатов госпремии и пожелал им успехов в дальнейших планах.
"И, конечно, в сегодняшней ситуации от всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в будущем", – добавил Путин.
Вручение государственных наград в нынешнем году было перенесено с привычной даты, Дня России, на 24 июня. А 12 июня Путин наградил героев труда.
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