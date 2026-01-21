Двоих пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее перевезут на лечение в Краснодар

Фото: телеграм-канал Baza

Двоих пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Тахтамукайский район Адыгеи перевезут для лечения в Краснодар. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

На месте происшествия совместно с адыгейскими коллегами работали медики скорой помощи краевого центра.

Удар по жилому дому в Адыгее произошел ночью в среду, 21 января. В результате в здании возник пожар.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Семь из них были госпитализированы. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, на парковке возле дома сгорели 15 автомобилей, еще 25 получили повреждения.