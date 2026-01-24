СК организовал проверку после взрыва газового баллона в Краснодаре

Фото: телеграм-канал SHOT

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в автосервисе Краснодара, сообщили в краевом управлении ведомства.

Там уточнили, что на место происшествия выехал следователь. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Аналогичные проверки начаты и прокуратурой Краснодарского края.

Взрыв газового баллона в автомастерской в Краснодаре произошел 24 января. В результате пострадали 4 человека.

По данным регионального главка МЧС РФ, после взрыва в двухэтажном здании обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров. При этом обошлось без последующего возгорания.