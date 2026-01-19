Форма поиска по сайту

19 января, 15:46

Общество
Синоптик Позднякова: температура начнет повышаться в Москве к концу января

Сильнее крещенских? Когда в Москве закончатся морозы

Синоптики предупредили о существенном похолодании в Москве к будущим выходным. По их словам, ночные температуры могут достигать минус 25 градусов. Когда ждать в столице наступит оттепель, расскажем в нашем материале.

Генерал мороз

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Крещенские морозы пришли в столичный регион в ночь на 19 января: температура опустилась до минус 19 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В частности, по его словам, такую температуру зафиксировали в Серебряных Прудах.

В то же время эксперт отметил, что на метеостанции ВДНХ было значительно теплее – минус 8,3 градуса. Еще более комфортная температура установилась в Жуковском – минус 7,7.

Однако в конце текущей недели Москву и Центральную Россию ждут сильные морозы, предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"До среды (21 января) включительно в Москве ожидаются умеренные морозы в пределах минус 5–7 градусов. Эпизодически может быть очень слабый снег. Именно очень слабый. Ветер не слишком сильный", – отметил синоптик.

По моему мнению, пик похолодания в Москве придется на выходные. И это будут ночные температуры на уровне минус 20–25 градусов, дневные – минус 15–20 градусов.
Александр Шувалов
руководитель прогностического центра "Метео"

Также в беседе с RT Шувалов подчеркнул, что ряд регионов Центральной России ждут еще более сильные холода. К примеру, в Костромской области морозы могут достичь минус 36 градусов, а в Рязани, Туле, Владимире и Иванове температура упадет до минус 33–34.

Ранее климатолог Алексей Кокорин отметил, что в будущем столичный регион ждут аномально теплые зимы. По его оценкам, к 2090 году средние температуры превысят показатели 1990-х годов на 7–10 градусов. С учетом этого, каждую шестую – десятую зимы будут фиксироваться нетипично высокие температуры, убежден специалист.

Ждать ли потепления?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В прошедшие выходные, 17–18 января, температура в столице и области была на 4–6 градусов ниже нормы из-за влияния антициклона. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"При ясном небе ночью происходило сильное похолодание и температура опускалась до минус 24–26 градусов. С начала текущей недели циркуляция изменилась: на территорию приходит циклоническая активность, небо становится облачным, что препятствует резкому ночному охлаждению. Кроме того, воздушные массы начали перемещаться с запада и северо-запада, что зимой всегда ведет к потеплению", – пояснил эксперт.

По его словам, 19 января температура находится в диапазоне минус 5–7 градусов, а 20-го ожидается заметное повышение: ночью минус 5–7, днем – до минус 1–4 градусов, возможно, с небольшим снегом. Однако с 22-го числа ситуация действительно изменится, подтвердил Вильфанд.

"С северо-востока приблизится гребень высокого давления, и ветер развернется в восточную четверть. Это приведет к выносу очень холодного воздуха из Сибири и Урала. Температура начнет понижаться уже в четверг (ночью – минус 7–12, днем – минус 5–10), а пик похолодания придется на пятницу и выходные", – добавил специалист.

Последние расчеты указывают на то, что в эти дни отклонение от климатической нормы может составить 10–12 градусов в сторону похолодания. Это очень существенное понижение для Москвы. Ожидается антициклонная погода с восточным ветром, а также большой разброс ночных температур между центром города ("островом тепла") и областью – разница может достигать 12–15 градусов.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

Специалист подчеркнул, что пик похолодания наступит 23–24 января. В ночь на пятницу в Москве ожидается минус 15–20 градусов, а по области морозы усилятся до минус 25. Днем температура поднимется лишь до минус 10–15 градусов. В ночь на субботу столбики термометров в столице снова опустятся до минус 18–23 градусов, а в Подмосковье – ниже минус 25. Холодная погода сохранится и на выходных, предупредил эксперт.

"Пока рано говорить об экстремальных значениях, близких к историческим рекордам (например, минус 36 градусов), но сам факт сильного и продолжительного похолодания во второй половине недели очевиден. Эта информация важна для энергетиков и коммунальных служб, которым необходимо заранее подготовиться к повышенной нагрузке. Более точные детали, включая возможные экстремумы, станут известны ближе к четвергу", – добавил Вильфанд.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила в беседе с Москвой 24, что волны холода и тепла обычно чередуются. Поэтому в будущем жителей столичного региона порадует более теплая погода.

"В субботу ночные температуры сохранятся на уровне минус 15–20, днем будет минус 13–18, а в пониженных участках рельефа возможно падение до минус 25 градусов. Именно эти дни могут стать самыми холодными с начала зимы", – добавила она.

Текущий холодный период будет более продолжительным, чем предыдущие, но к самым последним дням января температура начнет повышаться. Сейчас сложно точно назвать дату возвращения к норме, но аномалия ослабнет.
Татьяна Позднякова
главный специалист информационного агентства "Метеоновости"

Позднякова отметила, что климатическая норма в столичном регионе для этого периода составляет минус 7,6 градуса. По ее словам, температура либо достигнет ее, либо останется чуть ниже, но уже без существенного отклонения.

