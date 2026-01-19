Морозы до минус 19 градусов ударили в столичном регионе в ночь на 19 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозы до минус 19 градусов ударили в Московском регионе в ночь на понедельник, 19 января. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, прошедшей ночью минимальная температура воздуха на опорной столичной метеостанции ВДНХ составила минус 8,3 градуса. В подмосковном Железнодорожном столбики термометров показали минус 7,7 градуса, а в Серебряных Прудах – минус 19,6 градуса.

К концу этой недели температура воздуха в Москве может опуститься до минус 20 градусов. Согласно народному календарю, за крещенскими морозами следуют федосеевские, которые приходятся на 24 января, отмечал ранее метеоролог Михаил Леус. Он не исключил, что федосеевские холода этой зимой "переморозят" крещенские.

При этом синоптик Александр Шувалов уточнил, что к 25 января в столице и других регионах Центральной России температура воздуха может составить до минус 33 градусов.