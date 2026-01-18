Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 22:14

Общество

Морозы до 20 градусов ожидаются в Москве к концу следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве может опуститься до минус 20 градусов к концу следующей недели, 22–24 января, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в народном календаре за крещенскими морозами следуют федосеевские, которые приходятся на 24 января. Раньше по погоде в этот день судили о том, как скоро наступят весна и потепление.

"Не исключено, что федосеевские морозы нынешней зимой переморозят крещенские", – заявил он.

Как добавил руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов, к 25 января в Москве и других регионах Центральной России ожидаются морозы до минус 33 градусов. Это будет пик похолодания.

По его словам, согласно прогностическим картам, в средней полосе 19–21 января произойдет значительное ослабление морозов, однако уже с 22 января температура начнет заметно понижаться с каждым днем.

Например, в Ярославле и Костроме с середины до конца недели похолодание составит почти 20 градусов, и температура приблизится к отметке минус 30. Значения от минус 30 до минус 33 градусов могут быть 25 января в Москве, Владимире и Рязани.

Синоптик также отметил, что в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге температура опустится до минус 25 градусов, а в Калининграде ожидается около минус 15.

"В общем и целом, январь–2026 абсолютно противоположен прошлогоднему январю. Тот ставил рекорды тепла. Этот претендует на то, чтобы войти в тройку самых холодных январей 21-го века", – добавил он.

Ранее сообщалось, что пик морозов нынешней холодной волны в Москве пройден. Температура в городе минувшей ночью на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 12,8 градуса. Это, по словам Леуса, стало вторым результатом среди январских морозов.

Новости регионов: глава Якутии окунулся в крещенскую купель в 30-градусный мороз

Читайте также


обществопогодагород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика