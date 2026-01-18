Морозы до 20 градусов ожидаются в Москве к концу следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве может опуститься до минус 20 градусов к концу следующей недели, 22–24 января, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в народном календаре за крещенскими морозами следуют федосеевские, которые приходятся на 24 января. Раньше по погоде в этот день судили о том, как скоро наступят весна и потепление.

"Не исключено, что федосеевские морозы нынешней зимой переморозят крещенские", – заявил он.

Как добавил руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов, к 25 января в Москве и других регионах Центральной России ожидаются морозы до минус 33 градусов. Это будет пик похолодания.

По его словам, согласно прогностическим картам, в средней полосе 19–21 января произойдет значительное ослабление морозов, однако уже с 22 января температура начнет заметно понижаться с каждым днем.

Например, в Ярославле и Костроме с середины до конца недели похолодание составит почти 20 градусов, и температура приблизится к отметке минус 30. Значения от минус 30 до минус 33 градусов могут быть 25 января в Москве, Владимире и Рязани.

Синоптик также отметил, что в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге температура опустится до минус 25 градусов, а в Калининграде ожидается около минус 15.

"В общем и целом, январь–2026 абсолютно противоположен прошлогоднему январю. Тот ставил рекорды тепла. Этот претендует на то, чтобы войти в тройку самых холодных январей 21-го века", – добавил он.

Ранее сообщалось, что пик морозов нынешней холодной волны в Москве пройден. Температура в городе минувшей ночью на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 12,8 градуса. Это, по словам Леуса, стало вторым результатом среди январских морозов.