Работы по погрузке и вывозу снега продолжаются повсеместно в Москве

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Работы по погрузке и вывозу снега с дорог и дворовых территорий в Москве продолжаются повсеместно. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Кроме того, специалисты проводят вывоз снега с мест временного складирования. В частности, уже очищена Миусская площадь. В работах задействовано примерно 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини погрузчики и самосвалы.

Водителей предупредили, что на дорогах может работать тяжелая погрузочная техника. Именно поэтому автомобилистов призвали быть внимательнее. Их также попросили соблюдать правила дорожного движения.

На выходных, 17 и 18 января, осадков не ожидается. В столице прогнозируется солнечная морозная погода.

Днем температура воздуха составит минус 8–13 градусов. В ночь на 17 января столбики термометров опустятся до минус 15–17 градусов, а в ночь на 18-е число – до минус 18–23 градусов.

