Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пик морозов нынешней холодной волны пройден в Москве, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Температура в городе минувшей ночью на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 12,8 градуса. Это, по словам синоптика, стало вторым результатом среди январских морозов.

"Декабрьские морозы устояли. Даже учитывая тот факт, что в условиях антициклональной погоды температура в ближайшие два часа может еще немного понизиться, можно уверенно говорить о том, что стать самым холодным днем с начала января и уже тем более с начала нынешней зимы сегодняшний день (18 января. – Прим. ред.) не сможет", – написал он в своем телеграм-канале.

В данный момент рекордсменами остаются 2 января и 24 декабря с минус 13,9 и минус 16,4 градуса соответственно. На других метеостанциях Москвы минимальная температура колебалась от минус 10,8 на Балчуге до минус 19 в Бутове, а в ТиНАО максимум составил 23 градуса мороза.

В то же время в Подмосковье на протяжении нескольких дней юг региона остается значительно холоднее севера, продолжил Леус. 18 января самой теплой точкой области стал Талдом, где температура опустилась до минус 13,8 градуса, а в Серебряных Прудах столбики термометров зафиксировались на минус 26,2.

"На этом пик морозов нынешней холодной волны пройден", – подытожил метеролог, добавив, что в ближайшую ночь в столице ожидается около минус 10 градусов, а по области температура не опустится ниже 15–17 градусов мороза.

В феврале зима будет теплой, поэтому весна в мегаполисе наступит раньше обычного, спрогнозировала ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, температура в феврале и марте на территории Европейской России будет выше нормы, что и поспособствует более скорому приходу тепла. При этом раньше срока весна напустила на юго-западе страны.