Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 08:43

Общество

Пик морозов нынешней холодной волны пройден в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пик морозов нынешней холодной волны пройден в Москве, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Температура в городе минувшей ночью на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 12,8 градуса. Это, по словам синоптика, стало вторым результатом среди январских морозов.

"Декабрьские морозы устояли. Даже учитывая тот факт, что в условиях антициклональной погоды температура в ближайшие два часа может еще немного понизиться, можно уверенно говорить о том, что стать самым холодным днем с начала января и уже тем более с начала нынешней зимы сегодняшний день (18 января. – Прим. ред.) не сможет", – написал он в своем телеграм-канале.

В данный момент рекордсменами остаются 2 января и 24 декабря с минус 13,9 и минус 16,4 градуса соответственно. На других метеостанциях Москвы минимальная температура колебалась от минус 10,8 на Балчуге до минус 19 в Бутове, а в ТиНАО максимум составил 23 градуса мороза.

В то же время в Подмосковье на протяжении нескольких дней юг региона остается значительно холоднее севера, продолжил Леус. 18 января самой теплой точкой области стал Талдом, где температура опустилась до минус 13,8 градуса, а в Серебряных Прудах столбики термометров зафиксировались на минус 26,2.

"На этом пик морозов нынешней холодной волны пройден", – подытожил метеролог, добавив, что в ближайшую ночь в столице ожидается около минус 10 градусов, а по области температура не опустится ниже 15–17 градусов мороза.

В феврале зима будет теплой, поэтому весна в мегаполисе наступит раньше обычного, спрогнозировала ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, температура в феврале и марте на территории Европейской России будет выше нормы, что и поспособствует более скорому приходу тепла. При этом раньше срока весна напустила на юго-западе страны.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика