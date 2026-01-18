Облачная погода и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве 18 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода без осадков прогнозируется в Москве в последний день недели, 18 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов мороза, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов ниже нуля.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.

На фоне морозов в столице открывают дополнительные пункты обогрева. К примеру, у Савеловского и Щелковского вокзалов дежурят отапливаемые микроавтобусы "Социального патруля" Центра социальной адаптации имени Глинки.

Работы по погрузке и вывозу снега с дорог и дворовых территорий в Москве продолжаются повсеместно. Кроме того, специалисты проводят вывоз снега с мест временного складирования. В частности, уже очищена Миусская площадь.