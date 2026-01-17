В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет весна

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зима в феврале будет теплой, поэтому весна наступит в столице раньше обычного. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, температура в феврале и марте на территории Европейской России будет выше нормы. Макарова также отметила, что весна наступит раньше на юго-западе Европейской части России. Однако она обратила внимание, что весенний фронт направляется и в сторону северо-востока РФ.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок обращал внимание, что в России, в том числе и в Москве, весенние и осенние периоды сокращаются.

Таким образом эксперт отреагировал на заявления о том, что границы между временами года изменяются и это якобы может через некоторое время привести к исчезновению весны и осени. Терешонок признал, что климатические показатели осени и весны действительно смягчаются. Однако, по его словам, данные времена года никуда не исчезнут.

