Климатолог Терешонок: весна и осень в Москве и России сокращаются, но не исчезают

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России, в том числе и в Москве, весенние и осенние периоды сокращаются, однако полностью они не исчезнут. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Таким образом эксперт отреагировал на заявления о том, что границы между временами года изменяются и это якобы может через некоторое время привести к исчезновению весны и осени.

Терешонок признал, что климатические показатели осени и весны действительно смягчаются. В частности, продолжительность теплого периода увеличивается, а холодного – сокращается. Однако, по его словам, данные времена года никуда не исчезнут, но они сохранятся в укороченном виде.

Эксперт обратил внимание, что такие перемены могут повлиять на ритм работы и отдых россиян.

Ранее синоптики сообщали, что на следующей неделе в Москве прогнозируется бабье лето. В частности, пик тепла придется на понедельник, 22 сентября, когда температура может достигнуть 25 градусов, а на следующий день ожидается от 20 до 22 градусов.

Однако уже в среду, 24 сентября, в регион вернутся обильные дожди, а температура опустится ниже 15 градусов.

