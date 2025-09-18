Бабье лето вернется в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе в Москве прогнозируют пик тепла – в регион вернется бабье лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в пятницу, 19 сентября, циклон с центром над Беломорьем принесет в Москву очаги дождей и заметно понизит температуру – термометры покажут от 15 до 17 градусов тепла.

В ночь на субботу, 20 сентября, дожди в регионе еще пройдут, а уже днем их вероятность устремится к нулю.

"Визит осенней погоды будет непродолжительным, и уже в воскресенье в столице без дождей и вновь чуть выше 20 градусов – в регион вернется бабье лето, на этот раз "зрелое", – отметил Леус.

Пик тепла придется на понедельник, 22 сентября, когда температура может достигнуть 25 градусов, а во вторник, 23 сентября, ожидается от 20 до 22 градусов. Однако уже в среду, 24 сентября, в регион вернутся обильные дожди, а температура опустится ниже 15 градусов.

"Еще на градус-другой холоднее и с короткими дождями будет в четверг. Осень окончательно вступит в свои права, и тепла до конца сентября больше не будет", – поделился синоптик.

Ранее сообщалось, что первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября. По словам метеоролога Александра Ильина, в конце текущего месяца снег может появиться в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.