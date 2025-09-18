2024 год стал аномальным по количеству осадков в мире

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

2024 год стал аномальным с точки зрения осадков, в том числе и в России. Об этом заявил глава отдела гидрологии, воды и криосферы Всемирной метеорологической организации (ВМО) Стефан Уленбрук.

По его словам, в Южной Азии, Пакистане, Индии, Сахеле в западной части Центральной Африки в этот год выпало больше осадков.

"Также в большей части Центральной Азии и РФ выпало больше осадков, чем обычно, в то время как в других районах, включая юг Африки и большую часть Южной Америки, выпало меньше осадков", – цитирует Уленбрука ТАСС.

Как подчеркнул эксперт, эти изменения сказались на уровне воды в местных реках. Например, согласно докладу организации, отклонения речного стока от нормальных условий наблюдались примерно на 60% глобальной площади водосбора.

Ранее синоптик Роман Вильфанд назвал необычным то, что в Москве в первой половине сентября не было осадков. Однако он напомнил, что дожди шли в июле и августе, благодаря чему почва была увлажнена.

При этом небольшой дождь прогнозируется в Москве вечером в четверг, 18 сентября, после 20-дневной засухи. Как отметил синоптик Евгений Тишковец, такого длительного периода без дождей в начале осени не было никогда.