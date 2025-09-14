Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метеорологическая осень начнется в Центральной России на следующей неделе. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Согласно его прогнозу, в субботу, 20 сентября, североатлантический циклон принесет тучи и обильные осадки. За сутки на московские улицы выпадет около 22 литров дождя, что составляет примерно треть от месячной нормы.

Кроме того, в этот день ожидается штормовой ветер и значительное похолодание. В частности, ночные температуры будут колебаться от 10 до 13 градусов, а днем едва поднимутся до 16, уточнил Тишковец.

При этом в воскресенье, 21-го числа, погода станет еще более прохладной. В ночное время столбик термометра опустится до 7–10 градусов, а днем достигнет всего плюс 11–14.

"В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведет смену климатических сезонов. Золотая осень стартует в последней пентаде сентября", – заключил синоптик.

Ранее Тишковец напоминал, что столичным автомобилистам можно будет сменить резину на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов тепла.

Метеоролог обращал внимание, что такой температурный режим обычно приходится на стык октября и ноября. В этот же период, по его словам, наступает "автомобильная" осень.