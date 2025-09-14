Небольшая облачность и до 21 градуса ожидаются в Москве 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве в воскресенье, 14 сентября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от плюс 19 до 21 градуса. Ночью же температурные показатели опустятся до плюс 5 градусов.

В Московской области днем ожидается плюс 17–22 градуса, ночью температура может упасть до минус 1 градуса.

Атмосферное давление будет составлять от 758 до 760 миллиметров ртутного столба.

Между тем со следующей недели в Москве установится осенняя погода. По прогнозам, в городе изменится температурный режим, но сильного похолодания не ожидается до последней пятидневки месяца.