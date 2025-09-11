Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сентября

Фото: Агентство "Москва"/Арина Куташева

Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала сентября. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ понизился до 7,7 градуса. При этом он уточнил, что на Балчуге температура воздуха составила 12,4 градуса, в Тушино – 8,7 градуса, в Строгино –8,5 градуса, а в Бутово – 5,6 градуса.

В Московской области минимальный показатель столбика термометра был зафиксирован в Черустях. Там похолодало до 1,9 градуса.

Снежный покров начнет формироваться в столице ближе к концу ноября, уточнял ранее Тишковец. По его словам, метеорологическая осень продержится в городе до середины ноября, а после среднесуточная температура начнет опускаться ниже 0 градусов. В связи с этим выпадающие осадки станут твердыми.

