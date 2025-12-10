В ГД призвали запустить льготную ипотеку для врачей на федеральном уровне

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил запустить федеральную программу льготной ипотеки для врачей. Соответствующее заявление депутат сделал в беседе с ТАСС.

Миронов считает необходимым предусмотреть для медицинских работников подъемные и стимулирующие выплаты.

"Государство вводило льготную ипотеку для программистов, но чем хуже врачи? Да, такие программы есть в отдельных регионах, но нужна общефедеральная программа для приобретения жилья по месту постоянного проживания или по месту работы", – подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что также требуют индексации выплаты по уже существующим программам "Земский врач" и "Земский доктор". При этом он отметил, что ключевым вопросом остается повышение доходов медицинского персонала.

До этого Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо повысить до 60 тысяч рублей, привязав его к потребительской корзине. По его словам, сам принцип и итоговая сумма почти полностью повторяют выводы "СР", которая еще с 2019 года вместе с учеными РАН высчитали необходимый размер МРОТ.