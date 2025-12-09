Форма поиска по сайту

09 декабря, 11:55

Политика

В ГД призвали установить МРОТ на уровне 60 тыс рублей

Фото: depositphotos/Fascinadora

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России нужно повысить до 60 тысяч рублей, привязав его к потребительской корзине. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава партии "Справедливая Россия" ("СР") Сергей Миронов.

"Эту инициативу поддерживают профсоюзные объединения и эксперты", – сказал Миронов.

Он напомнил, что ранее Всеобщая конфедерация профсоюзов, объединяющая профсоюзы стран СНГ, рекомендовала использовать для расчета МРОТ минимальный потребительский бюджет. Сумму минимальной зарплаты в Федерации независимых профсоюзов России оценили в 59 625 рублей.

Миронов указал, что сам принцип и итоговая сумма почти полностью повторяют выводы "СР", которая еще с 2019 года вместе с учеными РАН высчитали необходимый размер МРОТ. Кроме того, потребительская корзина должна включать не только товары первой необходимости и продукты питания, но и базовые услуги, уверен глава партии.

Ранее разница заработка высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников в России сократилась до 12,7 раза, что стало минимальным показателем за четверть века. В 2000 году эта отметка превышала 30 раз, указывали в Росстате.

По данным экспертов, разрыв уменьшился из-за роста низких зарплат и структурных изменений на рынке труда. В частности, в 2026 году МРОТ должен вырасти на 20%, составив свыше 27 тысяч рублей.

