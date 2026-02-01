РИА Новости: новый транш ЕС позволит Киеву 14 лет финансировать расходные статьи бюджета

Фото: 123RF.com/romantiche

Украина запросила у Евросоюза финансовую помощь в размере 1,5 триллиона долларов. Это в 14 раз превышает расходы страны на год, сообщает РИА Новости.

Согласно данным украинского Минфина, бюджет на этот год подразумевает расходы в объеме 4,84 триллиона гривен. При его разработке принимался во внимание среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. В таком случае расходы бюджета составляют 108,05 миллиарда долларов.

В результате, пишет агентство, транш от ЕС дал бы возможность Киеву на протяжении как минимум 14 лет финансировать расходные статьи бюджета.

О том, что Украина потребовала от ЕС 1,5 триллиона долларов, ранее рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Желания Киева он назвал "взрывом атомной бомбы". По его словам, венгерское правительство выступает против подобных планов.