Отставки главы МИД потребовали в Австрии за помощь Киеву

Генеральный секретарь FPÖ (Австрийская партия свободы. – Прим. ред.) Михаэль Шнедлиц раскритиковал главу МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер за ее решение по Украине. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на издание Kurier.

Он уточнил, что стране не следует оказывать Киеву финансовую поддержку.

"Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у народа Австрии, чтобы отдать коррумпированной системе, должен уйти в отставку", – высказался Шнедлиц.

По его словам, Украина превратилась в бездонную пропасть, куда неэффективное и некомпетентное правительство вливает миллиарды.

Между тем Еврокомиссия утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что 60 миллиардов евро пойдут на военные закупки в пользу Киева, а оставшиеся 30 миллиардов потратят на поддержку бюджета Украины.

При этом страна сможет вернуть долг Евросоюзу, если Россия выплатит "репарации в полном объеме".