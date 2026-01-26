Форма поиска по сайту

26 января, 10:40

Общество

Выехавшие из РФ по свидетельству о рождении дети смогут вернуться по нему

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Дети до 14 лет, выехавшие из России по свидетельству о рождении до 20 января, могут вернуться по нему обратно. Об этом сообщила пресс-служба миграционной службы МВД РФ.

"В остальных случаях выезд из нашей страны и въезд в Россию несовершеннолетние российские граждане могут осуществлять только по заграничному паспорту", – говорится в сообщении.

При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним россиянам можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

Выезд несовершеннолетних граждан за границу по свидетельству о рождении стал невозможен с 20 января. В связи с этим в МВД рекомендовали заблаговременно обращаться за оформлением загранпаспорта для них.

Ранее юрист Эдуард Шалоносов рекомендовал менять этот документ ребенка при любых значительных изменениях во внешности. Это позволит избежать проблем при пересечении границы, где пограничники обязаны тщательно сверять внешность с фотографией в документе.

Новые правила выезда за рубеж начали действовать в России для детей до 14 лет

