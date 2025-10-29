Юрист Шалоносов: загранпаспорт ребенка нужно менять при изменении его внешности

Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычкова

Менять документы ребенка, включая загранпаспорт, стоит при любых значительных изменениях во внешности, заявил в беседе с Москвой 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

Один из телеграм-каналов ранее сообщил, что россияне столкнулись с трудностями при пересечении границы с Грузией. Пограничники не пропускали детей из-за несовпадения с возрастом по фото.

Эксперт привел в пример условный случай, когда на фотографии мальчику один год, но спустя несколько лет он начинает выглядеть совсем иначе. Поэтому перед сотрудниками таможни встает вопрос: "Нужно ли пропускать ребенка, который совершенно не похож на себя на фотографии?"

Он объяснил, что подобные инциденты на границе происходят не из-за намеренного давления или несправедливости таможенников, а для защиты самого ребенка. Цель любого законодательного акта – установить порядок в той или иной сфере, а не удобство для конкретного субъекта. Для этого нужно соблюдать определенные правила, в том числе и работникам таможни.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Следует менять паспорт, если у ребенка по каким-то причинам появились явные дефекты – ожоги, шрамы и так далее. В целом это касается людей любого возраста.

По его словам, на границе у туристов могут попросить снять украшения, очки и убрать волосы. Кроме того, проверка мужчин с бородой занимает чуть больше времени по той причине, что сотрудникам нужно сверить другие черты лица.

"Смена паспорта для ребенка – единственный способ для родителей быть гарантированно уверенным, что границу семья пересечет успешно", – резюмировал Шалоносов.

Ранее стало известно, что загранпаспорт потребуется детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Подобные правила начнут действовать с 20 января 2026 года.

При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам по-прежнему разрешен въезд в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

