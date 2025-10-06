Эксперт Абасов: нечитаемость машиночитаемой зоны – самый опасный дефект загранпаспорта

Фото: 123RF/schristina

Технические дефекты в заграничном паспорте, такие как нечитаемость машиночитаемой зоны, наложение текста и деформация печати, могут стать причиной серьезных проблем при пересечении границы и заселении в отели. Об этом Агентству "Москва" рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Как сообщил ранее телеграм-канал SHOT, десятки российских туристов не смогли вылететь на зарубежные курорты из-за дефектов в заграничных паспортах. Дело в том, что текст в документах был написан не строго под графами "пол", "гражданство" и "дата выдачи", а прямо на них.

На пограничном посту туристам сказали, что их загранпаспорта недействительны. В результате десятки россиян потеряли оплаченные путевки. В других случаях путешественников пропускали в страны отдыха, но проблемы начинались при заселении в отели – сотрудники при сканировании документов не могли распознать информацию из-за дефектов печати.

Как пояснил Абасов, загранпаспорт признается недействительным при наличии физических повреждений. Речь идет о разрывах страниц, потертостях и порче защитных элементов. Также к этому могут привести формальные основания: истечение срока действия, изменение данных владельца и утеря документа.

"Загранпаспорт является ключевым документом для пересечения границы, и любые его дефекты могут стать причиной отказа во въезде в другую страну. Проблема дефектных паспортов становится особенно актуальной в высокий сезон, когда туристы рискуют потерять не только время, но и деньги за оплаченные туры", – отметил специалист.

Он также подчеркнул, что с правовой точки зрения аннулирование загранпаспорта подразумевает запрет на выезд за границу, отказ в предоставлении консульских услуг и проблемы с въездом в другие страны.

Ранее жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте. При оформлении документа в графе "пол" допустили ошибку. Опечатку обнаружили в аэропорту во время проверки документов.