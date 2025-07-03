Женщина на Кубани отсудила у МВД компенсацию из-за ошибки в загранпаспорте

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Жительница Кубани отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Краснодарского края.

При оформлении загранпаспорта в Староминском отделе МВД в графе "пол" допустили ошибку. Опечатку обнаружили в аэропорту во время проверки документов. Сотрудники спецслужб изъяли паспорт. В результате женщина не смогла вылететь за границу.

Ее иск был частично удовлетворен, суды обязали взыскать с МВД РФ в ее пользу более 230 тысяч рублей. Инстанция признала компенсацию морального вреда справедливой.

Ранее юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал, в каких случаях россиян могут не выпустить за границу. В частности, ограничения на выезд может наложить Федеральная служба судебных приставов (ФССП) из-за наличия задолженностей. Кроме того, могут отказать в выезде работникам с доступом к гостайне.

Еще одной причиной, по которой отпуск может закончиться, так и не начавшись, является ошибка в документах, такая как неправильно указанная дата рождения или имя. Помешать уехать может и фотография, если внешность туриста сильно изменилась.