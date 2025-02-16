МВД РФ: можно иметь два загранпаспорта, если один из них нового образца

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Россияне могут иметь два загранпаспорта одновременно, если один из них биометрический. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

"Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца", – говорится в документе.

В ведомстве рассказали, что в биометрических загранпаспортах отпечатки пальцев и цифровая фотография хранятся в чипе, вшитом в одну из страниц документа. При этом сканирование пальцев при оформлении паспорта нового образца предусмотрено с 12 лет.

Ранее МВД посоветовало гражданам проверить срок действия загранпаспортов. В министерстве подчеркнули, что на предотпускной сезон (с марта по июнь) приходится значительный поток обращений на замену загранпаспортов.

Оформить документ можно в территориальном органе МВД, через ФГУП "Паспортно-визовый сервис", в МФЦ или через единый портал государственных и муниципальных услуг, напомнили в ведомстве.