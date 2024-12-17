МВД рекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов

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МВД России посоветовало гражданам проверить срок действия загранпаспортов перед новогодними праздниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в новогодние праздники, а также предотпускной сезон (с марта по июнь) приходится значительный поток обращений на замену загранпаспортов.

"Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия и в случае необходимости обратиться с заявлением о выдаче нового документа", – отметили в ведомстве.

Оформить загранпаспорт можно в территориальном органе МВД, через ФГУП "Паспортно-визовый сервис", в МФЦ или через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее в МВД РФ напомнили, что госпошлина при отказе от получения загранпаспорта, в том числе с электронным носителем информации, не возвращается.

Также в ведомстве напомнили, что уплаченная госпошлина не возвращается в случае неявки в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ по истечении полугода со дня подачи заявления и получения уведомления в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг о приглашении на прием для предоставления документов.