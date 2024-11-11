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Две сотрудницы полиции в Москве незаконно оформили 72 загранпаспорта. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"Не позднее декабря 2022 года фигурантки, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а именно незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление", – поясняется в публикации.

В рамках допроса женщины признали свою вину. Следственные действия продолжаются.

Ранее при выезде из России увеличилось количество случаев изъятия загранпаспортов из-за ошибок в документах. В основном они были связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, а также городов или с опечатками в датах. Чаще всего ошибки встречались в паспортах старого образца, не имеющих биометрию.