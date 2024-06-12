Союз туриндустрии сообщил о росте числа изъятий загранпаспортов на границе

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В мае и июне количество случаев изъятия загранпаспортов при выезде из России увеличилось из-за ошибок в документах.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина изданию РБК, ошибки связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, а также городов или опечатки в датах. Он уточнил, что подобные ситуации наблюдаются со старыми паспортами, не имеющими биометрию.

Ранее об аналогичных проблемах предупреждала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, буква "ё" в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного штифта, транслитерации и подобные проблемы все чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе.

МИД РФ рекомендовал россиянам заранее проверять и устранять разночтения имен в документах, чтобы избежать проблем при пересечении границы. При обнаружении таких неточностей гражданам посоветовали обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных.

