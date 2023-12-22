Загранпаспорта двух россиян изъяли из-за опечаток – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ассоциации туристических операторов РФ (АТОР) известно о двух случаях изъятия загранпаспортов граждан России из-за опечаток в документах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.

По ее словам, первый случай произошел из-за ошибки в имени россиянина, а второй связан с пропуском буквы в названии города.

"Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было", – уточнила Ломидзе.

Согласно сообщениям СМИ, на которые ссылается издание, 18 декабря стало известно, что пограничники в Калининградской области забрали документ у россиянина, так как в графе "место рождения" была опечатка. Указывалось, что в названии города Петропавловск-Камчатский оказалась пропущенной буква "ч".

19-го числа сообщалось, что в аэропорту Домодедово у одного из пассажиров изъяли загранпаспорт, так как в его имени "Георгий" вместо буквы "й" стояла "и".

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян объяснял, что по новому закону опечатки стали законным поводом для признания документа недействительным. Поэтому он посоветовал россиянам, которые собираются выезжать за пределы России, проверить правильность указанных данных.

В законе, который вступил в силу 11 декабря, также была прописана обязанность невыездных граждан РФ сдавать документ в течение 5 дней после соответствующего уведомления. После отмены ограничения на выезд или же по истечении срока действия загранпаспорта документ возвращают гражданину.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении с 1 июля 2024 года госпошлины на выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации. Планируется, что его стоимость увеличится на 20%. В результате цена государственной пошлины поднимется с 5 до 6 тысяч рублей.

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