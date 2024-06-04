МИД РФ рекомендовал россиянам заблаговременно устранить разночтения имен в документах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МИД РФ рекомендовал россиянам заранее проверять и устранять разночтения имен в документах, чтобы избежать проблем при пересечении границы. Соответствующие предупреждения опубликованы в телеграм-канале консульского департамента дипведомства.

Представители министерства обратили внимание на появляющиеся публикации в СМИ о случаях признания недействительными заграничных паспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы "е" и "ё". При обнаружении таких неточностей гражданам порекомендовали обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных.

Также россиян призвали внимательно проверять правильность имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам, в первую очередь которые подтверждают присвоение заявителю соответствующего имени. Среди них:



свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;

свидетельство о перемене имени;

переводы этих документов, выданных иностранными компетентными органами, на русский язык, верность которых засвидетельствована в соответствии с законодательством РФ о нотариате, то есть российским нотариусом или консульским должностным лицом.

Ранее об аналогичных проблемах предупреждала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, буква "ё" в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного штифта, транслитерации и подобные проблемы все чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе.