МИД: информация об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом безосновательна

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Информация об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом является ложной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее СМИ заявили, что в МИД РФ якобы обсуждают возможность ограничения выдачи заграпаспортов россиянам, проживающим за рубежом. В распоряжении издания имелся якобы соответствующий законопроект.

"Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", – цитируют Захарову на сайте ведомства.

Дипломат пояснила, что основания для временного ограничения права россиян на въезд и выезд из РФ установлены Федеральном законом от 15.08.1996 года № 114-ФЗ. Отказать в выдаче документа могут, если гражданин подозревается или обвиняется в совершении преступления.

Такие правила применяются к гражданам с 2010 года. Они также имеют силу в дипломатических представительствах РФ в других странах, заключила Захарова.

До этого россияне начали массово жаловаться на ошибки в выдаваемых загранпаспортах. При этом в МВД РФ заявили, что проблема не является массовой. В случае обнаружения ошибок россиянам рекомендовали обращаться в сервис "Прием обращений" официального интернет-сайта МВД России.

