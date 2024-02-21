Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россияне начали массово жаловаться на сделанные с ошибкой загранпаспорта, из-за которых туристов разворачивают на границе. Об этом сообщает Life.ru.

По информации турагентов, в случившемся виноват технический сбой. Они уточнили, что брак может быть в пятилетних документах старого образца и без биометрии, выданных в 2023 и 2024 годах.

В материале отметили, что из-за сбоя цифры внизу напечатаны не тем шрифтом. Так, единица должна быть без нижнего подчеркивания, "ножка" семерки – без изгиба. Но есть и другие опечатки, например, недавно житель Екатеринбурга не смог вылететь в Дубай из-за неправильно введенного кода пола в документе.

Массовые ошибки стали замечать в загранпаспортах после того, как в конце 2023 года правительство ввело новые правила проверки документов на предмет подделок или недостоверных сведений. Теперь турагенты тщательнее проверяют все данные в паспортах клиентов, россиянам рекомендуют менять документы, если есть хотя бы намек на ошибку.

Ассоциация туристических операторов РФ (АТОР) заявляла о двух случаях изъятия загранпаспортов россиян из-за опечаток в документах. Первый случай произошел из-за ошибки в имени россиянина, а второй связан с пропуском буквы в названии города.

В ноябре 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации повысится на 20% с 1 июля 2024 года.

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