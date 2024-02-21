МВД опровергло сообщения об ошибках в загранпаспортах россиян

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МВД России назвало ложными сообщения об ошибках в недавно выданных загранпаспортах, массовых жалоб на эту тему не выявлено. Об этом официальный представитель ведомства Ирина Волк написала в своем телеграм-канале.

"В случае возникновения подобных ситуаций граждане могут сообщить о них через сервис "Прием обращений" официального интернет-сайта МВД России. Все обращения будут рассмотрены в кратчайший срок", – сообщила она.

В свою очередь, в телеграм-канале Российского союза туриндустрии назвали единичными ситуации с изъятием у путешественников заграничных паспортов из-за ошибок. Как отметил руководитель правового комитета РСТ Георгий Мохов, массовых задержаний паспортов по этой причине нет.

Однако, указал он, пограничники имеют право не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие неполадки.

О том, что граждане РФ начали массово жаловаться на сделанные с ошибкой загранпаспорта, СМИ сообщили 21 февраля. В связи с этим путешественников якобы разворачивали на границе.

В свою очередь, турагенты рассказали, что в ситуации виноват технический сбой, а брак выявляли в пятилетних документах старого образца и без биометрии, выданных в 2023 и 2024 годах. По данным СМИ, массовые ошибки начали выявлять в загранпаспортах после того, как в конце 2023 года кабмин внес новые правила проверки документов на предмет подделок.

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