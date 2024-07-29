МВД РФ: госпошлина при отказе от получения загранпаспорта не возвращается

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Госпошлина при отказе от получения загранпаспорта, в том числе с электронным носителем информации, не возвращается. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ, сообщает ТАСС.

Также в ведомстве напомнили, что уплаченная госпошлина не возвращается в случае неявки в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ по истечении полугода со дня подачи заявления и получения уведомления в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг о приглашении на прием для предоставления документов.

Ранее глава Всероссийского объединения туристов (ВОТ) Дмитрий Давыденко рассказал, что граждане могут обратиться в суд в случае невыпуска за границу и потери средств из-за ошибок в загранпаспорте. Чаще всего такие ошибки встречаются в транскрипции перевода имен с русского языка на английский. По его словам, вины гражданина в неправильной транскрипции, перенесенной в документы, нет. Эта проблема появляется по вине органов, выдавших загранпаспорт, уточнил Давыденко.