Глава ВОТ Давыденко напомнил о праве обратиться в суд из-за ошибок в загранпаспорте

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Россияне имеют право обратиться в суд в случае невыпуска за границу и потери средств из-за ошибок в загранпаспорте, заявил глава Всероссийского объединения туристов (ВОТ) Дмитрий Давыденко.

Чаще всего ошибки в этих документах встречаются в транскрипции перевода имен с русского языка на английский вариант, уточнил он в беседе с радио КП.

"Дело в том, что это не только ошибка, просто по-разному писали всегда в паспортах, и вот так и осталось. Просто с ноября прошлого года внесли поправки <...>. И вот теперь это стало проблемой", – отметил он.

Эксперт обратил внимание, что россияне получают паспорт в российском МВД или МИД РФ. По словам Давыденко, вины гражданина в неправильной транскрипции, перенесенной в документы, нет. Эта проблема возникает по вине выдавших загранпаспорт органов, счел он.

В связи с этим глава ВОТ заявил, что в данной ситуации верным решением могло бы стать введение временного моратория на применение обновленных норм.

Ранее сообщалось, что в мае и июне количество случаев изъятия загранпаспортов при выезде из России увеличилось из-за ошибок в документах. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что в основном эти ошибки связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, а также городов или опечатки в датах. По его словам, чаще всего они встречаются в старых паспортах, не имеющих биометрию.