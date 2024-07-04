Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 17:56

Политика
Главная / Новости /

Глава МИД Чехии: россияне не смогут въехать в страну без биометрического паспорта

Россияне теперь не смогут въехать в Чехию без биометрического паспорта

Фото: depositphotos/kaprikM

Россияне больше не смогут въехать в Чехию без биометрического паспорта. Об этом глава чешского МИД Ян Липавский написал в соцсети Х.

Липавский отметил, что безопасность служит приоритетом для правительства республики. По его словам, страна не будет ждать "очередного акта диверсии". Любой, кто хочет остаться в Чехии, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает, указал Липавский. В связи с этим для граждан России небиометрического паспорта теперь будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что новые российские паспорта могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования. Документы будут действительны до их плановой замены.

Читайте также


политика
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика