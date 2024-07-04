Глава МИД Чехии: россияне не смогут въехать в страну без биометрического паспорта

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Россияне больше не смогут въехать в Чехию без биометрического паспорта. Об этом глава чешского МИД Ян Липавский написал в соцсети Х.

Липавский отметил, что безопасность служит приоритетом для правительства республики. По его словам, страна не будет ждать "очередного акта диверсии". Любой, кто хочет остаться в Чехии, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает, указал Липавский. В связи с этим для граждан России небиометрического паспорта теперь будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что новые российские паспорта могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования. Документы будут действительны до их плановой замены.