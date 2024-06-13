МИД РФ исключил изъятие загранпаспортов из-за транслитерации фамилий

Фото: depositphotos/-vvetc-

Разная транслитерация не является основанием для конфискации загранпаспорта у россиян. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, пишет РБК.

По данным дипломатов, одинаковые инициалы могут быть переведены по-разному, поэтому гражданам не нужно при выезде за рубеж перепроверять написание фамилии и имени латинскими буквами в своих документах. Для транслитерации органы МИД и МВД замещают буквы русского алфавита на латиницу в соответствии с правилам транслитерации.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предупредили, что буква "ё" в загранпаспортах, место рождения с советскими названиями и транслитерация может стать причиной изъятия загранпаспорта на границу. По словам представителя Российского союза туриндустрии, количество таких случаев выросло в мае и июня текущего года.

