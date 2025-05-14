Юрист Русяев: срочное лечение позволяет оформить загранпаспорт за три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Срочное лечение за рубежом и болезнь родственника за границей являются основаниями для оформления загранпаспорта в трехдневный срок. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, базовый срок изготовления загранпаспорта – один месяц. Но это при условии, что заявление подано по месту постоянной регистрации.

"Тем, кто обращается по месту пребывания либо не имеет регистрации, а также гражданам, которым когда-то доверяли сведения особой важности, документ оформляют до трех месяцев. Это условие действует и в том случае, если заявка подана в консульстве за рубежом", – отметил эксперт.



Илья Русяев юрист Однако закон предусматривает и экстренный порядок оформления, если человеку предстоит срочное зарубежное лечение либо у него тяжело болеет или умер близкий родственник за границей. В этом случае достаточно телеграммы морга, письма клиники или приглашения от больницы, чтобы подразделение выдало загран не позднее трех рабочих дней с момента приема документов.

Юрист отметил, что такие правила распространяются как на пятилетний паспорт, так и на десятилетний с биометрией.

В других случаях сэкономить время помогает электронная подача: можно загрузить анкету через портал госуслуг. Однако отсчет дней все равно начнется с того момента, когда заявитель сфотографируется и предоставит оригиналы документов в МВД, подчеркнул Русяев.

"Если при оформлении загранпаспорта пропустить назначенный визит, то предоставить необходимые бумаги можно в течение 6 месяцев. Для этого нужно заранее записаться на прием. Но если не явиться в этот промежуток времени, дело закроют", – предупредил юрист.



Илья Русяев юрист Процесс оформления загранпаспорта иногда затягивается. Это происходит, если гражданин недавно менял фамилию, проживал за рубежом, не служил в армии. Тогда миграционная служба будет запрашивать сведения в ведомствах и архивах. На сбор сведений может уйти три месяца.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин посоветовал в путешествие за границу брать только самое необходимое количество иностранных денег. Он напомнил, что банки за обмен валют берут комиссию и она может быть существенной. При этом обратный обмен также идет через комиссионные.

