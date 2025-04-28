Турэксперт Мкртчян назвал сумму наличных, которую стоит брать с собой за границу

28 апреля, 15:22Туризм
Фото: depositphotos/dedivan1923
Предварительная оплата максимального количества услуг в рублях и обмен только необходимой суммы на валюту поможет избежать лишних трат в путешествии за границу. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Он напомнил, что в некоторых странах россияне могут расплачиваться картой "Мир". Поэтому есть смысл проверить перед поездкой, числится ли она в месте назначения как работающая.
"Однако даже в этом случае надо учитывать, что данная карта может работать не во всех терминалах, торговых точках и банкоматах. Поэтому лучше все же рассчитывать на наличные", – предупредил эксперт.
Кроме того, стоит оплачивать максимальный набор услуг еще в России в рублях через туркомпанию, чтобы снизить валютные траты за рубежом, посоветовал Горин.
В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что, даже когда нет возможности купить валюту, всегда можно обратиться в свое турагентство, чтобы оно помогло приобрести билеты в театр или музей, взять машину напрокат или оплатить питание.
"Учитывая, что карта "Мир" работает пока мало где, лучше оформить UnionPay – ее принимают уже в более 50 странах", – добавил он.
Ранее адвокат Виталий Ульяненко рассказал, что россиянам могут ограничить выезд из страны в отпускной период, если они имеют какой-либо долг больше 10 тысяч рублей и не погасили его в течение двух месяцев. Поэтому перед началом отпускного сезона стоит зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и проверить, имеется ли в наличии какое-либо исполнительное производство.