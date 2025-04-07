Юрист Ульяненко: россиянам могут ограничить выезд из страны из-за долга свыше 10 тыс руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам могут ограничить выезд из страны в отпускной период, если они имеют какой-либо долг больше 10 тысяч рублей и не погасили его в течение двух месяцев. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Виталий Ульяненко.

По его словам, если человек не выполняет свои обязательства по погашению задолженностей (не оплачивает счета за коммунальные услуги, штрафы от ГИБДД, не платит алименты и так далее), заявитель может обратиться с исполнительным листом к судебным приставам, а они заведут исполнительное производство. В качестве дополнительной меры приставы могут ввести для должника запрет на выезд за границу.



Виталий Ульяненко адвокат Поэтому, если у человека имеются какие-то сомнения, перед началом отпускного сезона он может зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и проверить, имеется ли в наличие какое-либо исполнительное производство.

В случае если в базе ФССП имеется такая информация, нужно как можно быстрее разобраться с ситуацией и погасить долги.

"Чтобы ускорить процесс, советую связаться с приставом, который занимается данным исполнительным производством. Его данные, в том числе контактный телефон, как правило указаны на сайте", – пояснил Ульяненко.

С сотрудником можно будет все согласовать напрямую и предоставить документы, подтверждающие оплату.

В любом случае надо учитывать, что процесс снятия запрета на выезд за границу не быстрый. Судебный пристав должен будет удостовериться, что человек все оплатил и снять запрет. Поэтому проверять долги надо не прямо перед поездкой в отпуск, а за несколько недель до этого, отметил адвокат.



Виталий Ульяненко адвокат Согласно Федеральному закону N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" приставы вправе ограничить выезд, если долг больше 10 тысяч рублей не был погашен в течение двух месяцев. А также в любой момент, если долг больше 30 тысяч рублей.

В свою очередь, тем, кто перед отпускным сезоном решил обновить загранпаспорт, эксперт посоветовал очень внимательно проверять в нем при получении все анкетные данные.

"Технические ошибки случаются. При этом любое несоответствие в персональных данных может стать причиной проблем при выезде за границу", – пояснил он.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что в этот отпускной сезон больше всего потеряют в деньгах сотрудники, которые возьмут отпуск в мае или июне. Потому что в них будет меньше всего рабочих дней. При этом наиболее выгодно будет отдохнуть в июле или октябре.