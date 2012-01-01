Юрист Шалоносов назвал ситуации, при которых россиян могут не выпустить за границу

Планы выехать за рубеж могут рухнуть в одночасье прямо при прохождении паспортного контроля. Чтобы избежать неприятной ситуации, стоит тщательно подготовиться к поездке. Москва 24 выяснила, за что блокируют выезд и как быть, если отдых пришлось отменить.
Блок на границе
Судебные приставы могут ограничивать россиянам выезд за границу из-за задолженности, рассказал Москве 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов. По алиментам предельная сумма составляет 10 тысяч рублей, по штрафам и другим обязательствам – 30. Такой запрет действует в течение полугода с того момента, как приставы выносят решение о запрете, объяснил эксперт.
"Также суд может ввести ограничения на посещение других стран на пять лет тем, кто прошел процедуру банкротства. Выехать за границу нельзя и тем, кто освободился из тюрьмы и должен регулярно отчитываться в ОВД или имеет условную судимость. Если человеку предъявили обвинение и выдали ограничение в виде подписки о невыезде, попасть в другую страну у него не получится", – перечислил ситуации Шалоносов.
Отказать в выезде могут и детям. Например, когда у ребенка или родителей нет российского гражданства, отсутствует отдельный загранпаспорт или фотография в документе устарела.
"Также ребенка могут не выпустить за границу, если один из родителей написал заявление в МВД о запрете. В других случаях дополнительное согласие на выезд не требуется", – пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что из-за потрепанной страницы паспорта или свидетельства о рождении россиянину не могут отказать в поездке. Важно, чтобы были четко видны ФИО, дата, место рождения и пол. Кроме того, юрист предупредил, что сотрудники пограничной службы могут не принять заламинированные документы – придется пытаться снять защитную пленку на месте.
А вот ошибку в паспортных данных на месте исправить не получится, отметил эксперт. Например, если в документе пропущены или перепутаны буквы, неверно указан адрес, сотрудники пограничной службы вправе отказать в выезде. Кроме того, если виза не соответствует режиму страны въезда, пассажира также не пропустят на контрольном пункте.
Юрист подчеркнул: нужно проверять, можно ли приехать в то или иное государство по учебным, рабочим или туристическим делам.
Проверить все
Перед поездкой туристам следует уточнить, есть ли у них долги. Сделать это можно на сайте госуслуг, в базе судебных приставов или на портале налоговой службы, рассказал Эдуард Шалоносов. Юрист напомнил, что с момента погашения долга до снятия ограничений должно пройти время – каждый случай здесь индивидуален. Но совершенно точно, если выплатить часть суммы прямо перед вылетом, на пограничном контроле все равно не пропустят.
Если у человека была или есть судимость, Шалоносов порекомендовал заранее обратиться к адвокату и спросить, можно ли отправиться в путешествие и на какой срок. Также нужно убедиться, что путешественника не объявили в розыск.
Перед поездкой за границу обязательно нужно посмотреть свои документы на предмет опечаток. При этом юрист подчеркнул: ошибкой не является написание е-ё, и-й, твердого или мягкого знака.
"Это всего лишь описка. Ошибка – это когда, например, вместо улицы Генерала Белова написан проспект Генерала Белова", – объяснил Шалоносов.
Также нужно проверить наличие гражданства у ребенка. С обратной стороны свидетельства о рождении должен быть штамп, заверенный печатью МВД. Только в этом случае считается, что человек вступил в гражданство, обратил внимание специалист.
Отпуск не удался: что делать?
Если россиянина не выпустили за границу из-за долгов, на компенсацию за путевку ему рассчитывать не стоит. Однако важно разобраться, видел ли он соответствующее постановление.
"Если вы не получали документ об аресте и запрете на выезд, нужно обращаться в службу судебных приставов, проверять, куда его направили. Потому что, прежде чем постановление вступит в законную силу, оно подлежит обжалованию", – заметил Шалоносов.
Если в паспорте оказалась ошибка, стоимость тура обязан вернуть госорган. Деньги можно потребовать от МВД через суд, сказал эксперт. Случается, что сотрудники пограничного контроля не разрешают выехать за границу из-за описки в документах – по словам юриста, компенсацию за это можно потребовать от ФСБ.
В случае незаконного отказа в выезде органам придется возместить в том числе такси от дома до аэропорта и обратно, поездки в службу приставов, а также правовое сопровождение адвокатов и юристов, заключил Шалоносов.