Юрист Шалоносов назвал ситуации, при которых россиян могут не выпустить за границу

Планы выехать за рубеж могут рухнуть в одночасье прямо при прохождении паспортного контроля. Чтобы избежать неприятной ситуации, стоит тщательно подготовиться к поездке. Москва 24 выяснила, за что блокируют выезд и как быть, если отдых пришлось отменить.

Блок на границе

Судебные приставы могут ограничивать россиянам выезд за границу из-за задолженности, рассказал Москве 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов. По алиментам предельная сумма составляет 10 тысяч рублей, по штрафам и другим обязательствам – 30. Такой запрет действует в течение полугода с того момента, как приставы выносят решение о запрете, объяснил эксперт.

"Также суд может ввести ограничения на посещение других стран на пять лет тем, кто прошел процедуру банкротства. Выехать за границу нельзя и тем, кто освободился из тюрьмы и должен регулярно отчитываться в ОВД или имеет условную судимость. Если человеку предъявили обвинение и выдали ограничение в виде подписки о невыезде, попасть в другую страну у него не получится", – перечислил ситуации Шалоносов.

Отказать в выезде могут и детям. Например, когда у ребенка или родителей нет российского гражданства, отсутствует отдельный загранпаспорт или фотография в документе устарела.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Если ребенку выдали паспорт в четыре месяца, а сейчас ему пять лет, он никуда не поедет. Потому что документ у него хоть и будет действителен, но лицо не совпадает.

"Также ребенка могут не выпустить за границу, если один из родителей написал заявление в МВД о запрете. В других случаях дополнительное согласие на выезд не требуется", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что из-за потрепанной страницы паспорта или свидетельства о рождении россиянину не могут отказать в поездке. Важно, чтобы были четко видны ФИО, дата, место рождения и пол. Кроме того, юрист предупредил, что сотрудники пограничной службы могут не принять заламинированные документы – придется пытаться снять защитную пленку на месте.

А вот ошибку в паспортных данных на месте исправить не получится, отметил эксперт. Например, если в документе пропущены или перепутаны буквы, неверно указан адрес, сотрудники пограничной службы вправе отказать в выезде. Кроме того, если виза не соответствует режиму страны въезда, пассажира также не пропустят на контрольном пункте.

Юрист подчеркнул: нужно проверять, можно ли приехать в то или иное государство по учебным, рабочим или туристическим делам.

Проверить все

Перед поездкой туристам следует уточнить, есть ли у них долги. Сделать это можно на сайте госуслуг, в базе судебных приставов или на портале налоговой службы, рассказал Эдуард Шалоносов. Юрист напомнил, что с момента погашения долга до снятия ограничений должно пройти время – каждый случай здесь индивидуален. Но совершенно точно, если выплатить часть суммы прямо перед вылетом, на пограничном контроле все равно не пропустят.

Если у человека была или есть судимость, Шалоносов порекомендовал заранее обратиться к адвокату и спросить, можно ли отправиться в путешествие и на какой срок. Также нужно убедиться, что путешественника не объявили в розыск.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Если уголовной ответственности не было, во избежание недоразумений все же можно проверить свое имя на сайте МВД.

Перед поездкой за границу обязательно нужно посмотреть свои документы на предмет опечаток. При этом юрист подчеркнул: ошибкой не является написание е-ё, и-й, твердого или мягкого знака.

"Это всего лишь описка. Ошибка – это когда, например, вместо улицы Генерала Белова написан проспект Генерала Белова", – объяснил Шалоносов.

Также нужно проверить наличие гражданства у ребенка. С обратной стороны свидетельства о рождении должен быть штамп, заверенный печатью МВД. Только в этом случае считается, что человек вступил в гражданство, обратил внимание специалист.

Отпуск не удался: что делать?



Если россиянина не выпустили за границу из-за долгов, на компенсацию за путевку ему рассчитывать не стоит. Однако важно разобраться, видел ли он соответствующее постановление.

"Если вы не получали документ об аресте и запрете на выезд, нужно обращаться в службу судебных приставов, проверять, куда его направили. Потому что, прежде чем постановление вступит в законную силу, оно подлежит обжалованию", – заметил Шалоносов.

Если в паспорте оказалась ошибка, стоимость тура обязан вернуть госорган. Деньги можно потребовать от МВД через суд, сказал эксперт. Случается, что сотрудники пограничного контроля не разрешают выехать за границу из-за описки в документах – по словам юриста, компенсацию за это можно потребовать от ФСБ.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Если вас не выпускают из-за описки, попросите сотрудника пограничной службы дать официальный отказ. После этого вы можете обратиться в МВД с просьбой поменять документ. Но они это не сделают, так как там напишут, что буква ё читается как е. С этим документом уже можно обращаться в суд, где ответчиком будет ФСБ.

В случае незаконного отказа в выезде органам придется возместить в том числе такси от дома до аэропорта и обратно, поездки в службу приставов, а также правовое сопровождение адвокатов и юристов, заключил Шалоносов.