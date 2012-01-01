В АТОР перечислили шесть стран для отдыха, где россиянам не нужен загранпаспорт

Россияне могут отправиться на отдых в некоторые страны ближнего зарубежья, даже не имея заграничного паспорта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Например, без лишней бумажной волокиты можно слетать в Казахстан, Белоруссию и Киргизию. Рассказываем, какие еще существуют направления, а также во сколько обойдется поездка.



Белоруссия, Казахстан и Киргизия

Одним из направлений, куда российские путешественники могут отправиться по внутреннему паспорту на машине, поездом или самолетом, является Казахстан. Прямое авиасообщение есть со столицей республики – Астаной, а также с Алма-Атой и другими городами. Здесь туристы могут, например, насладиться природой на озерах Балхаш и Каинды или же устроить себе пляжный отдых на курорте Актау, который располагается на берегу Каспийского моря.

Стоимость билетов на самолет из Москвы в Астану с вылетом 27 апреля в один конец начинается от 18,2 тысячи рублей. В Актау с отправлением 26 апреля – от 13 тысяч рублей. В свою очередь, цены на экскурсионные туры продолжительностью три дня на двух человек стартуют от 72 тысяч рублей (без учета трат на авиабилеты).

Кроме того, без лишней бумажной волокиты туристы могут устроить себе путешествие по Киргизии. Сегодня прямые рейсы из России есть в Бишкек и Ош. Гости республики могут в том числе насладиться отдыхом на озере Иссык-Куль или отправиться в горы Тянь-Шань. Цены на авиабилеты из Москвы в Бишкек в конце апреля начинаются от 14,3 тысячи рублей. За недельный экскурсионный тур для двух человек придется еще доплатить от 150 тысяч рублей.

Также без загранпаспорта прямым рейсом можно добраться в Белоруссию. Здесь туристам будет интересно не только погулять по Минску, но еще посетить Брестскую крепость и другие замки, сохранившиеся на территории страны. За билет из Москвы в белорусскую столицу в конце апреля придется отдать от 10,2 тысячи рублей. За двухдневный экскурсионный тур – еще от 28 тысяч рублей на пару туристов.



Армения, Южная Осетия и Абхазия

Следующее направление, доступное россиянам по внутреннему паспорту, – Армения. Однако стоит учесть, что по таким документам въехать на территорию страны получится только через международные аэропорты Еревана и Гюмри. По прибытии можно насладиться красотой горы Арарат, посетить древние церкви, монастыри, а также озеро Севан. Билет до Еревана с вылетом из Москвы в конце апреля стоит от 21,2 тысячи рублей. Пятидневные экскурсионные туры на двух туристов – от 73 тысяч рублей. Авиабилеты в эту сумму не включены.

Вместе с тем россияне могут рассмотреть отдых в Южной Осетии. Наиболее удобный маршрут – долететь до Владикавказа, после чего доехать до Цхинвала на такси или автобусом. На месте можно продегустировать осетинские пироги, посетить Тирский монастырь, Кударское ущелье и многие другие локации. За билет до Владикавказа тем, кто отправляется из Москвы в конце апреля, придется заплатить от 11,3 тысячи рублей. Пятидневные экскурсионные туры на двоих стартуют от 32 тысяч рублей без учета расходов на дорогу.

Еще один вариант, не требующий наличия загранпаспорта, – Абхазия. Добраться туда можно разными способами, но проще всего – сначала долететь до Сочи. На месте есть маршрутные такси, которые перевозят отдыхающих через границу. Абхазия предлагает туристам множество развлечений. Например, можно прогуляться по приморскому парку в Гаграх или полюбоваться живописным галечным пляжем в Пицунде.

На перелет из Москвы в Сочи в конце апреля нужно закладывать от 11,3 тысячи рублей. И дополнительно на двоих от 36,3 тысячи рублей за четырехдневные экскурсионные туры.



Посмотреть архитектуру и поправить здоровье

Среди стран, куда россияне могут отправиться без загранпаспорта, наиболее популярны Белоруссия, Казахстан и Армения. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Так как у россиян сейчас нет прямых рейсов в страны Евросоюза, они с большой охотой едут в Западную Белоруссию, где есть европейская архитектура. Тройка городов – Гродно, Лида и Брест, где расположены замки польско-литовской знати. Беловежская пуща, Брестская крепость – много чего есть в Белоруссии, которая охотно принимает россиян.

"В Армении много знаменитых монастырей, таких как Гегард, Хор Вирап. Есть римское наследие – древний храм Гарни. Здесь также есть самая длинная в мире пассажирская канатная дорога – "Крылья Татева", – перечисляет специалист.

Что касается Казахстана, то Алма-Ата – очень интересный город с вкусной кухней и различными экскурсиями, продолжает он. Кроме того, поблизости находится высокогорный спортивный комплекс "Медео" с большим открытым катком.

"В Киргизии есть лечебные маршруты, озеро Иссык-Куль, куда многие россияне едут за оздоровлением", – говорит вице-президент АТА.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Абхазия примечательна тем, что цены здесь на 30% ниже по сравнению с соседним Сочи. Кому этот город не по карману, едут в Абхазию в первую очередь на морские курорты. Здесь свои пляжи, чистое море, почти нет никакого промышленного производства.

С Южной Осетией нет ни железнодорожного, ни авиасообщения, поэтому добираться туда не очень удобно, отметил эксперт. Из-за логистических трудностей поток туристов по этому направлению значительно меньше, чем в другие страны списка. По популярности оно находится на последнем месте, заключил вице-президент АТА.

