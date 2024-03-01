Россиянам рассказали об ужесточении к ипотеке и VPN с марта 2024 года

Фото: 123RF/simpson33

В марте 2024 года в России начнут действовать сразу несколько важных изменений. Среди них – запрет на популяризацию VPN-сервисов, ужесточение требований к получению ипотеки и новые правила работы зоомагазинов.

Работа VPN-сервисов

С 1 марта в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. После этого в интернете начнут блокировать материалы, которые их рекламируют, отметили в Роскомнадзоре.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что на данный момент власти не принимали решений о полном запрете таких сервисов на территории страны.

Выезд детей за рубеж

С 1 марта российских детей не выпустят за границу без отметки о гражданстве РФ, сообщили в пограничной службе ФСБ. Однако эта мера касается только тех, кто едет за рубеж по свидетельству о рождении. Для тех, у кого есть загранпаспорт, все остается как прежде.

По новым правилам в свидетельстве необходима отметка, подтверждающая гражданство РФ. Либо сведения о детях должны быть в документах законных представителей – в российском внутреннем, заграничном, дипломатическом или служебном паспорте (отметки можно поставить в территориальных органах МВД России).

Содержание животных

С 1 марта начинается обязательная маркировка сельскохозяйственных животных – даже если они содержатся для личных целей. Это коснется тех, у кого есть коровы, свиньи, домашняя птица, овцы и козы, олени, верблюды, выращенная рыба и другая живность.

Каждому животному присвоят уникальный номер и занесут его в единую базу данных. Учет Россельхознадзор будет вести безвозмездно, а вот вызывать работников ветеринарных служб придется за свой счет. При этом власти дали больше времени для маркировки животных владельцам личных подсобных хозяйств. Точные сроки указаны на сайте Россельхознадзора.

Кроме того, с 1 марта поменяются требования к зоомагазинам. Теперь, кроме норм по чистоте, освещению, температуре, влажности воздуха и размеру вольеров, появились индивидуальные особенности для каждого вида питомца. В частности, у кошек начнут в обязательном порядке устанавливать когтеточки, а у щенков и котят – прорезыватели для зубов.

Предприниматели и биометрия

С 1 марта в России заработает сервис "Старт бизнеса онлайн", в котором можно получить услуги при помощи биометрии. В частности, зарегистрировать свое дело, открыть счет в банке, оформить электронную подпись без обращения в ФНС.

Пока сервис будет работать в режиме эксперимента, который продлится до 1 марта 2025 года. Его создание – новый уровень комфорта в получении государственных и коммерческих услуг, подчеркивал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Требования к ипотеке

С 1 марта Банк России увеличит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это коснется и займов, которые выдаются клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) – так обозначается соотношение расходов на кредиты к ежемесячным доходам гражданина. Мера необходима, чтобы снизить риски закредитованности жителей страны, пояснял регулятор.

По мнению экспертов, после введения ограничений ипотека станет для граждан с высокой ПДН практически неподъемной.

Маркировка вина

С 1 марта в стране изменятся и требования к маркировке вина. Теперь на этикетки контрастным, легкочитаемым шрифтом должна быть нанесена информация о сорте, месте происхождения, годе сбора урожая и производителе.

Важно, что к размеру шрифта тоже теперь есть отдельные требования: например, место происхождения и год урожая – не менее 12 пунктов, а сорт – не менее восьми.

Страхование автомобилей

С 2 марта в России появятся краткосрочные полисы ОСАГО. Застраховать машину можно будет на период от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Ранее оформить полис на срок менее года позволяли только в исключительных случаях.

В Банке России поясняли, что цена такого ОСАГО не сможет превышать его годовую стоимость. При этом конкретную цифру страховщики установят, исходя из особенностей ситуации, почему оформляется такой полис, и характеристик автолюбителя.

Деньги вкладчиков

С 19 марта вкладчики банков, у которых была отозвана лицензия, смогут получить компенсацию в режиме онлайн. Оформить ее получится на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) либо на портале "Госуслуги". Деньги придут на тот счет, который указал заявитель. Кроме того, останется возможность получить компенсацию в банке-агенте, который получит право принимать подобные обращения по итогам конкурса.

Максимально можно вернуть до 1,4 миллиона рублей со всех счетов и вкладов потерявшего лицензию банка на одного гражданина.