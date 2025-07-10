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10 июля, 16:25

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Юрист Русяев назвал главные основания для смены действующего загранпаспорта

Юрист рассказал, в каких ситуациях нужно менять действующий загранпаспорт

Фото: 123RF/yuliasverdlova

Загранпаспорт необходимо менять при изменении внешности и персональных данных, даже если срок его действия не закончился. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Он напомнил, что загранпаспорт признается недействительным и считается непригодным для удостоверения личности за рубежом, если часть его реквизитов утратила читаемость или фотография стала нечеткой.

Не менее значимым основанием для досрочной замены выступает изменение персональных данных владельца: фамилии, имени, отчества, даты или места рождения.
Илья Русяев
юрист

"Поэтому, если девушка вышла замуж и взяла фамилию супруга, она должна поменять не только внутренний паспорт, но и заграничный. Использование прежнего может быть расценено как попытка пересечения границы по юридически несостоятельному в части идентификации гражданина документу", – предупредил эксперт.

При этом если гражданин просто меняет российский паспорт, например по достижении 20 или 45 лет, без изменения персональных данных, то делать новый загран не требуется, подчеркнул Русяев.

Также важно заменить документ при существенном изменении внешности: например в результате операции на лице или после травмы.

Вопрос идентификации личности на границе носит технический характер, и при очевидных расхождениях между фотографией и реальным обликом могут возникнуть сложности. Вплоть до отказа в посадке на рейс или в допуске на территорию иностранного государства.
Илья Русяев
юрист

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что нужно декларировать при поездках за рубеж. В первую очередь она посоветовала обратить внимание на сумму, которую туристы берут с собой. На карте денег может быть сколько угодно, а вот наличные без оформления можно провести в пределах 10 тысяч долларов на человека.

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Трошина Любовь

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