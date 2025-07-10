Юрист Русяев назвал главные основания для смены действующего загранпаспорта

10 июля, 16:25Общество
Фото: 123RF/yuliasverdlova
Загранпаспорт необходимо менять при изменении внешности и персональных данных, даже если срок его действия не закончился. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.
Он напомнил, что загранпаспорт признается недействительным и считается непригодным для удостоверения личности за рубежом, если часть его реквизитов утратила читаемость или фотография стала нечеткой.
"Поэтому, если девушка вышла замуж и взяла фамилию супруга, она должна поменять не только внутренний паспорт, но и заграничный. Использование прежнего может быть расценено как попытка пересечения границы по юридически несостоятельному в части идентификации гражданина документу", – предупредил эксперт.
При этом если гражданин просто меняет российский паспорт, например по достижении 20 или 45 лет, без изменения персональных данных, то делать новый загран не требуется, подчеркнул Русяев.
Также важно заменить документ при существенном изменении внешности: например в результате операции на лице или после травмы.
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